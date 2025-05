Governo de MS avança na saúde digital com telediagnóstico em oftalmologia

Helton Davis

O Governo de Mato Grosso do Sul avança na saúde digital com a nova tecnologia do telediagnóstico em teleoftalmologia-retinografia. A iniciativa desenvolvida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Superintendência de Saúde Digital e Coordenadoria de Telessaúde, visa melhorar o diagnóstico e acompanhamento de doenças oculares, com abordagem na prevenção e identificação de patologias que causam a cegueira, como glaucoma, retinopatia diabética, catarata e DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade).

Em parceria com o Núcleo Telessaúde Goiás (NUTT-UFG), o Núcleo Telessaúde realiza a Campanha de Detecção das Principais Causas de Cegueira, levando uma equipe itinerante até os municípios. Para isso, a SES adquiriu dois aparelhos de última geração, o Eyer2 by Phelcom, que proporciona exames mais rápidos e eficientes. Com isso, a saúde digital se fortalece como ferramenta essencial para reduzir distâncias e levar assistência especializada a quem mais precisa.

O foco da campanha são pessoas diabéticas com mais de 12 anos, hipertensas e quem tem mais de 60 anos, grupos que precisam de atenção redobrada quando se trata de saúde dos olhos. Após os exames, os laudos são liberados em até 30 dias, garantindo agilidade e segurança para os pacientes e as equipes de saúde.

A teleoftalmologia-retinografia permite a realização de exames de retina a distância, por meio de um retinógrafo portátil acoplado a um smartphone. As imagens do fundo de olho são enviadas por meio de plataforma de teleoftalmologia-retinografia em Goiânia, sendo os exames avaliados e laudados por oftalmologistas vinculados a Oferta Nacional de Teleoftalmologia-Retinografia /UFG.

A técnica do núcleo de Telessaúde da SES, enfermeira Kely Centurião, esclareceu que nos exames são avaliados a retina, o fundo de olho, o nervo óptico e a parte externa do olho. “Trouxemos à população o serviço de telediagnóstico de retina, onde realizamos exames detalhados da visão dos pacientes. Desta forma, os médicos especialistas da Oferta Nacional laudam esses exames e indicam condutas médicas necessárias para cada caso, devolvendo esse cuidado à APS (Atenção Primária à Saúde). Estamos totalmente empenhados em proporcionar o melhor atendimento à população do nosso Estado”, destaca.

De acordo com a superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, a adesão do Núcleo de Telessaúde de Mato Grosso do Sul (SSD/SES) foi aprovada pelo Departamento de Saúde Digital - SEIDIGI/Ministério da Saúde e pela Oferta Nacional de Teleoftalmologia-Retinografia/UFG. A implementação seguiu uma metodologia baseada em campanhas, com o envio de equipes técnicas aos municípios com maior demanda, conforme levantamento realizado pela SES, pela área técnica da Assistência à Saúde (SAS/SES), com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), o qual identificou as regiões com maior concentração de pacientes diabéticos e portadores de doenças crônicas — grupo mais propenso ao desenvolvimento de complicações oculares.

“Nesse sentido foi realizado um levantamento detalhado para identificar os municípios com as maiores proporções de pacientes diabéticos e hipertensos em relação à população total. A partir desses dados, direcionamos as campanhas de prevenção da cegueira para as localidades com maior necessidade, garantindo que um número maior de pessoas tenha acesso a esse serviço essencial, ” explicou Márcia Tomasi.

De fevereiro a maio deste ano a Campanha percorreu os municípios de Terenos, Bandeirantes, Nova Alvorada do Sul, Caracol e Guia Lopes da Laguna totalizando 243 exames realizados. A gerente de telediagnóstico da SES, Paola Carvalho, enfatiza que seleção dos primeiros municípios foi feita com base em dados como a prevalência de hipertensos e diabéticos. Contudo, o serviço está aberto para outros municípios interessados, que devem preencher o formulário disponível no site do Telessaúde MS e agendar a visita com a equipe que realiza os procedimentos.

“Mais do que usar tecnologia por si só, o que o Governo do Estado e a SES estão fazendo é usar a inovação para garantir mais acesso, equidade e prevenção em saúde. Esse tipo de ação mostra como o Mato Grosso do Sul está avançando na construção de uma saúde digital de verdade, conectada com as necessidades reais da população”, avalia a gerente de Telediagnóstico do Telessaúde MS.

Com ênfase na prevenção e no acompanhamento contínuo dos pacientes, o serviço visa democratizar o acesso à saúde ocular em locais com infraestrutura limitada, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a redução de filas de espera.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!