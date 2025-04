Governo de MS destina R$ 36 milhões para reestruturação de APS dos 79 municípios

Agência Brasil

Com o compromisso de fortalecer a base do SUS (Sistema Único de Saúde) e garantir um atendimento mais qualificado à população, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), está investindo R$ 36 milhões na reestruturação da APS (Atenção Primária à Saúde) em todos os municípios do estado.

A iniciativa integra o Programa Estadual Reestrutura APS, instituído pela Resolução nº 169/SES/MS, publicada no Diário Oficial do Estado nº 11.399, de 26 de janeiro de 2024. O programa tem como principal objetivo o fortalecimento da infraestrutura das USF (Unidades de Saúde da Família), promovendo maior resolutividade e qualidade nos serviços prestados à população.

Cada USF recebeu o valor de R$ 30 mil em parcela única, destinado à aquisição de equipamentos essenciais para o cotidiano das equipes, tais como ar-condicionado, mesa ginecológica, balança portátil, detector fetal e biombo. A adesão ao programa foi feita pelos secretários municipais de Saúde, com base na demanda e na estrutura de cada unidade.

Do montante total, mais de R$ 19 milhões foram destinados às equipes da Estratégia Saúde da Família, enquanto R$ 16 milhões estão sendo investidos na aquisição de equipamentos odontológicos modernos, ampliando a qualificação da assistência em saúde bucal oferecida à população sul-mato-grossense.

Até o momento, 11 municípios já receberam os novos equipamentos, entre eles Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Cassilândia, Iguatemi e Mundo Novo. Os demais municípios estão em fase de conclusão dos processos licitatórios, respeitando os trâmites legais para aquisição dos itens.

Para garantir execução plena do programa, o Governo do Estado também prorrogou por mais um ano o prazo para que os municípios finalizem suas aquisições, assegurando que nenhuma unidade fique de fora desse processo de modernização.

“Esse investimento é fundamental para garantir melhores condições de trabalho às equipes e, principalmente, para oferecer um atendimento mais qualificado à população. A Atenção Primária é a porta de entrada do SUS, e fortalecer essa base é fortalecer todo o sistema de saúde”, destaca Bruno Reis, gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES.

Com essa ação, o Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública, com foco na valorização das equipes, na modernização das estruturas e, sobretudo, na dignidade do cuidado ofertado aos cidadãos.

