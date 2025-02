Governo de MS investe mais de R$30 mi para renovar frota da saúde

Bruno Rezende, Divulgação

Para fortalecer o atendimento à população, o Governo de Mato Grosso do Sul está investindo cerca de R$ 30 milhões na ampliação e modernização da frota da saúde. Por meio de recursos estaduais e emendas parlamentares, serão adquiridos 52 novas ambulâncias, 52 veículos utilitários (pick-ups, SUVs e de passeio) e 10 unidades do Vacimóvel, garantindo mais estrutura e eficiência no transporte de pacientes e nas ações de vigilância em saúde.

As ambulâncias serão distribuídas para diversos municípios e hospitais regionais, oferecendo um transporte mais seguro e ágil para pacientes em situações de urgência e emergência. Já os veículos utilitários reforçarão a mobilidade das equipes de saúde, apoiando ações como o transporte de insumos para campanhas de vacinação.

Além disso, os 10 Vacimóveis levarão imunização itinerante a comunidades distantes e aldeias indígenas, facilitando o acesso a vacinas contra doenças como gripe, Covid-19 e febre amarela, especialmente em regiões com maior dificuldade de deslocamento.

"A renovação da frota representa um avanço significativo para a qualidade do atendimento no Estado. Cada novo veículo significa mais eficiência no transporte de pacientes, mais estrutura para as equipes de saúde e, acima de tudo, mais segurança para a população", destaca a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone.

As entregas dos veículos ocorrerão conforme os prazos estipulados em contrato, com previsão final para março de 2025. Além dessas aquisições, o governo também avança com novas licitações para a compra de dois furgões e quatro veículos de passeio, ampliando ainda mais a estrutura da rede pública de saúde.