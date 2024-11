Governo de MS lança campanha contra às arboviroses

Governo de MS, Divulgação

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com apoio do Ministério da Saúde, CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) e Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, dará início nesta segunda-feira (18), às 9 horas, à Semana de Combate às Arboviroses. A abertura da ação acontece no quartel do CBMMS, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, marcando o Dia D estadual de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Para a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a mobilização coletiva é de suma importância para conter a proliferação de arboviroses. “Trata-se de um esforço coletivo para prevenir e controlar a disseminação da Dengue, Chikungunya e Zika. O Dia D é fundamental para promover conscientização, educação e incentivar a adoção de medidas práticas junto à comunidade”, enfatizou.

A campanha envolve uma força-tarefa no Parque dos Poderes, onde equipes da SES, Secretaria de Saúde de Campo Grande e instituições parceiras realizarão uma ação intensiva de remoção de possíveis criadouros do mosquito. A iniciativa faz parte da Campanha de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika. O evento será aberto ao público, com a participação da população residente e de funcionários das instituições localizadas nos parques dos Poderes e das Nações Indígenas.

Ações direcionadas após o LIRAa

A Semana de Combate às Arboviroses acontece após a utilização do LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti), uma ferramenta estratégica que mapeia os focos do mosquito transmissor em regiões críticas. Este método simples e eficiente permite que as equipes de saúde identifiquem rapidamente as áreas de maior risco e direcionem as ações de controle de forma eficaz, garantindo a aplicação de medidas preventivas nos pontos mais críticos e promovendo a conscientização da população.

Segundo o coordenador de Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário, o LIRAa fornece dados importantes, como o índice de imóveis positivos e o índice Breteau, que revela o percentual de depósitos com larvas, além de identificar os tipos de recipientes mais propensos à proliferação do mosquito.

“O LIRAa é uma ferramenta essencial para o controle do mosquito transmissor de arboviroses. Com esse levantamento, conseguimos identificar com rapidez e precisão os locais onde há maior presença do vetor, direcionando nossas ações de combate de forma mais eficaz. Esses dados nos permitem reduzir o risco de surtos e proteger a saúde da população. A participação da comunidade é fundamental, pois o LIRAa nos alerta sobre a importância de eliminar focos do mosquito nos ambientes domésticos”, destacou Mauro.

O lançamento da Semana de Combate às Arboviroses será realizado em frente ao quartel do CBMMS, localizado a avenida do Poeta, s/nº, no Parque dos Poderes e pretende mobilizar a comunidade para adotar medidas preventivas, visando à saúde e ao bem-estar de todos.