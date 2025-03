Governo Federal orienta sobre enfrentamento de ondas de calor

Medidas para formular estratégias para minimizar efeitos das altas temperaturas / Agência Brasil

O Ministério da Educação, Meio Ambiente e Mudança do Clima e o da Saúde se preparam para promover ações conjuntas para o enfrentamento às chamadas ondas de calor que atingem o país, devido às mudanças climáticas. O objetivo é conscientizar as pessoas para cuidados necessários para lidar com a elevação das temperaturas e viabilizar ações para minimizar o impacto do calor, principalmente nas escolas.

Somente em janeiro, a média global subiu 1,75ºC. O Brasil é afetado pelos efeitos climáticos extremos do aquecimento global e há previsão de temperaturas intensas para as próximas semanas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em especial no Sul do país. Em alguns municípios, os termômetros devem registrarmais de 40°C.

O MEC tem retomado as atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que oferecem ganhos de escala, produtos padronizados e de qualidade aos entes federados, que ficam desobrigados a realizar processos licitatórios próprios (podendo aderir à ata da Autarquia). Já está disponível a ata de registro de preços para a compra de ventiladores escolares e está prevista a ata para aparelhos de ar-condicionado ainda no primeiro semestre de 2025.

Além das ações coordenadas pelo Governo Federal, planos de contingência para período s de extremo calor devem ser desenvolvidos por cada rede de ensino, considerando o princípio constitucional da autonomia federativa e as realidades locais.

Ondas de calor

Os eventos climáticos são caracterizados por temperaturas extremamente altas, que superam os níveis esperados para uma determinadaregião e época do ano. Esses períodos de calor intenso podem durar dias ou semanas e são exacerbados pelo aquecimento global, que tem aumentado tanto a frequência quanto a intensidade do calor em várias partes do mundo. Essas ondas são particularmente perigosas em áreas urbanas devido ao efeito de ilha de calor, em que a concentração de edifícios, concreto e asfalto retém mais calor, elevando ainda mais as temperaturas.

Essas condições podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — comoidosos, crianças e gestantes (esses grupos são especialmente vulneráveis ao calor extremo e precisam de atenção redobrada, incluindo a oferta constante de líquidos e a manutenção em ambientes frescos); pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação; diabéticos; e população em situação de rua.O calor excessivo pode causar tontura; fraqueza; dor de cabeça; náuseas; suor excessivo; e alterações na pele. Ao notar esses sintomas, é essencial buscar ajuda médica.

Entre os cuidados para se proteger, é recomendável ajustar a rotina e planejar atividades ao ar livre n os horários mais frescos do dia, como a manhã cedo ou o final da tarde; beber água regularmente, ainda que sem estar com sede; evitar exposição ao sol das 10h às 16h; usar roupas leves, chapéu e óculos escuros; refrescar-se com banhos frios e utilizar toalhas úmidas; e nunca deixar pessoas ou animais em veículos fechados.

*Com informações da Agência Gov.br