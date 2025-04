Governo fornecerÃ¡ mais 440 mil doses para cobertura contra Influenza em MS

Doses contra Influenza / Kamilla Ratier/SES

O Governo do Estado iniciará na terça-feira, 1º, a distribuição de novo lote contendo 440 mil doses de vacina contra a Influenza. O imunizante foi recebido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) no último sábado (29) e está em fase de preparação para distribuição a todos os municípios de MS. Com a nova remessa, o Estado já totaliza 524 mil doses recebidas em 2025.

Na última semana, foram entregues 84 mil doses, garantindo o abastecimento de 77 cidades. As que já retiraram as doses estão autorizadas a iniciarem a vacinação. As duas restantes devem retirar as vacinas entre hoje (31) e amanhã, quando terá início a nova etapa do fornecimento.

A SES também está repassando mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para garantir a infraestrutura necessária à imunização. Os coordenadores municipais já foram orientados sobre a estratégia da campanha e podem iniciar a vacinação assim que receberem os imunizantes, conforme as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunizações).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início oficial em 7 de abril, com o Dia D programado para 10 de maio. Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenadoria de Imunização da SES-MS. O Governo do Estado reforça a importância da imunização para proteger a população contra a gripe e suas complicações.

"O envio dessas 440 mil doses reforça o compromisso do Governo do Estado com a proteção da população contra a Influenza. Nossa prioridade é garantir que todos os municípios recebam os imunizantes o mais rápido possível, permitindo que a vacinação avance sem interrupções. A imunização é fundamental para reduzir internações e complicações decorrentes do vírus, especialmente entre os grupos prioritários. Contamos com o engajamento da população para que possamos alcançar a meta de cobertura vacinal e proteger a saúde coletiva", afirma o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é altamente transmissível. A estratégia de vacinação contra a Influenza visa reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo. A vacinação anual é fundamental para promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus Influenza.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários do Calendário Nacional de Vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos.

Quem pode se vacinar?

Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui os seguintes públicos:

Trabalhadores da Saúde;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A vacina contra influenza de 2025 contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B e sua administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

*Com informações da Comunicação SES