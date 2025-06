Governo promove capacitação para acolher adolescentes em sofrimento emocional

Agência Brasil

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza no próximo dia 25 de julho uma capacitação inédita em Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) voltada a profissionais que atuam na Unidade Educacional de Internação (UNEI) Mitaí, em Ponta Porã.

A formação visa preparar as equipes para lidar com crises emocional entre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, com foco na prevenção de automutilações, tentativas de suicídio e no fortalecimento do acolhimento humanizado.