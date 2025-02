Hemosul abre sábado para reforçar estoque de sangue para o Carnaval

Funsau

Para reforçar os estoques antes do Carnaval, o Hemosul do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) abre as portas neste sábado (15). A unidade vai funcionar das 7h às 12h. Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, localizado nas dependências do hospital, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde.

Desde janeiro, o Hemosul HRMS tem aberto uma vez por mês aos sábados. O local - que fica na avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, no Aero Rancho - funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

De acordo com a enfermeira Erika Cristine Rosa, responsável pela unidade de hemoterapia do HRMS, o período de Carnaval é um dos mais críticos no que diz respeito à doação de sangue e, por isso, o Hemosul está se antecipando.

"O Carnaval é um período em que muitas pessoas viajam e também é mais festivo. Por isso, muitos doadores não conseguem fazer suas doações neste período. Pensando nisso e na nossa necessidade, estamos nos preparando, procurando os doadores de sangue e oferecendo outras alternativas para quem quer doar. O Hemosul HRMS fica em uma das regiões mais populosas da Capital e sabemos que muitos doadores aqui da região não conseguem vir durante a semana. Por isso, temos atendido uma vez por mês aos sábados também", afirma.

Dicas para doações

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura:

– É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal, e a primeira doação deve ser até 60 anos – a partir de 61, a doação pode ser feita apenas por pessoas que já são doadores), pesar 51 kg ou mais, e estar em boas condições de saúde;

– Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação. Evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem;

– Beba bastante água antes da doação para facilitar o processo;

– É essencial apresentar um documento oficial com foto;

– Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.