Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura quarto andar com 32 novos leitos

Álvaro Rezende/Secom

O governador Eduardo Riedel participou da solenidade e destacou a importância da parceria e do planejamento. “A saúde pública se constrói no dia a dia, com muita parceria, planejamento e diálogo. Não se faz sozinho, é uma soma de esforços. Vamos continuar nesta trajetória de apoio, até encerrar os sete andares do hospital, com equipamento completo, infraestrutura, tecnologia e bons profissionais à disposição dos pacientes”, afirmou.

Com o objetivo de atender mais pacientes e fortalecer o tratamento oncológico, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) inaugurou nesta segunda-feira (1º) o quarto andar do prédio, que passa a oferecer 32 novos leitos. A obra e os equipamentos receberam apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, com investimento de R$ 1,2 milhão.

Estrutura moderna e humanizada

A nova ala foi projetada para oferecer conforto, dignidade e atendimento humanizado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Segundo a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, a entrega representa muito mais que uma ampliação física: “Hoje é um daqueles dias que o coração fala mais alto. Com muita honra e emoção, celebramos mais um grande marco na história da oncologia do Estado. Esta conquista é um símbolo de esperança, acolhimento e dignidade para nossos pacientes, só possível graças à união de forças comprometidas com a vida”.

Com a inauguração, o hospital amplia sua capacidade para 124 leitos, incluindo enfermarias, UTI e leitos-dia: 55 já habilitados pelo SUS, 9 particulares e 60 novos leitos disponíveis ao SUS. Parte do mobiliário foi adquirida com recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.

Referência em oncologia

O HCAA é uma instituição privada filantrópica, referência em oncologia no Mato Grosso do Sul, responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado. Apenas em 2024, realizou 224.729 atendimentos e mantém uma média de 17 mil procedimentos por mês, destacando-se pela tecnologia e atendimento humanizado.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, também participou da inauguração. “A primeira reunião que fiz à frente da SES foi sobre o Hospital do Câncer. Hoje estamos inaugurando o quarto andar neste novo paradigma assistencial. Finalizar obra não é o mais desafiador, mas sim garantir recursos para o custeio. Temos ainda muito trabalho pela frente”, afirmou.

O hospital segue em tratativas com órgãos públicos para garantir os recursos necessários à expansão completa do atendimento, oferecendo cada vez mais cuidado especializado aos pacientes na luta contra o câncer.