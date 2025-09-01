Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 18:56

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje

O Implanon passa a ser de oferta obrigatória pelos planos de saúde

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 17:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rogério Capela/PMC

O Campus de Aquidauana presta homenagem a Valdecy SouA partir desta segunda-feira (1º), os planos de saúde são obrigados a incluir em sua cobertura o implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon. A medida, definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e publicada em agosto, vale para mulheres entre 18 e 49 anos e tem como objetivo prevenir a gravidez não planejada.

Disponibilidade no SUS

O Ministério da Saúde informou em julho que também vai disponibilizar o Implanon via Sistema Único de Saúde (SUS). O dispositivo é considerado vantajoso por sua longa duração — atua por até três anos — e pela alta eficácia.

O governo federal estima distribuir 1,8 milhão de implantes até 2026, sendo 500 mil ainda neste ano, com investimento previsto de aproximadamente R$ 245 milhões. Atualmente, o custo do produto varia entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Além da prevenção à gravidez não planejada, o acesso a contraceptivos contribui para a redução da mortalidade materna, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A meta do ministério é reduzir em 25% a mortalidade materna geral e em 50% entre mulheres negras até 2027.

Como funciona

O Implanon é inserido sob a pele e atua por até três anos, sem necessidade de manutenção. Após esse período, o implante deve ser removido, podendo ser substituído imediatamente, caso haja interesse. A fertilidade retorna rapidamente após a retirada do dispositivo.

Entre os contraceptivos disponíveis no SUS, apenas o DIU de cobre é classificado como LARC (sigla em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração), considerados os métodos mais eficazes por não dependerem do uso contínuo ou correto por parte da usuária, como ocorre com anticoncepcionais orais ou injetáveis.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Atenção Primária Digital completa 1 ano com tablets e MS alcança 4º lugar nacional

Saúde

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Saúde

Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Mais uma entrega de óculos é realizada pelo Projeto "Olhar Renovado"

Saúde de Bonito atende mais de 60 pacientes e realiza distribuição de óculos

Moradores de Aquidauana recebem óculos de grau gratuitos

Saúde

Dia D de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado em Nioaque

Publicidade

Trânsito

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

ÚLTIMAS

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo