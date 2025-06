Indígenas em "pé-de-guerra" por água e saúde na aldeia Água Branca

Faixa mostra pedido de socorro dos moradores da Aldeia Água Branca, em Aquidauana / (Foto Aldeia Água Branca)

Os indígenas da Aldeia Água Branca iniciaram a manhã fazendo rigoroso protesto para conseguir uma reforma na unidade de saúde existente e melhoria no abastecimento de água para os moradores.

Em contato via telefone com o Jornal O Pantaneiro, o cacique Julison Farias, explicou que, em 15 de novembro de 2023, enviou ofício para o Governo Federal, mais precisamente à Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, em Brasília, recebido pelo titular Ricardo Wribe Tapeba.

Indígenas mostram precariedade da unidade de saúde e protestam, por melhor abastecimento de água (Foto Aldeia Água Branca)

Na justificativa, justificam que a reivindicação está fundamentada nas leis que regem o direito humano e indígena, de atendimento à Saúde. Consideram que a SESAI é responsável legal e tem atribuição para resolver os problemas e as necessidades que as comunidades têm em relação às suas demandas de saúde, e explicam que há uma demanda crescente não atendida satisfatoriamente pela unidade existente.

Para comprovar, as lideranças divulgam fotos da precariedade da estrutura da atual unidade. Por fim, os protestantes dizem que a unidade básica de saúde deve ter acesso privilegiado aos serviços básicos de infraestrutura, tais como água, esgoto sanitário e energia elétrica, atendendo às necessidades de higiene e saúde de seus usuários.

Protesto na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, começou cedo e solicitação de providências é desde 2023 (Foto Aldeia Água Branca)

Confira mais fotos: