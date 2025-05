Influenza A lidera mortes por SRAG em idosos e preocupa especialistas em MS

Clovis Neto/PMC

O vírus da influenza A se tornou a principal causa de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em idosos no Brasil, segundo o novo boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (15) pela Fiocruz. Em crianças pequenas, o vírus também já aparece entre as três maiores causas de mortalidade por SRAG, ao lado do vírus sincicial respiratório (VSR) e do rinovírus.

Em Mato Grosso do Sul, o alerta é real. O estado está entre os 15 do país com nível de alerta para SRAG, com crescimento constante de casos nas últimas semanas. O avanço da influenza A, principalmente entre idosos, tem preocupado as autoridades de saúde. Nas crianças, a situação continua sendo dominada pelo VSR, que ainda registra alta incidência e impacto nos hospitais.

A pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe, afirma que o cenário é grave e exige atenção, especialmente com a proximidade do inverno. “A vacinação é fundamental, principalmente para os públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades”, alerta. Ela também reforça o uso de máscaras em unidades de saúde e locais fechados, principalmente em caso de sintomas gripais.

Além de MS, estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais também apresentam crescimento dos casos de SRAG por influenza A.

Vacinação e prevenção

A campanha de vacinação contra a gripe continua em andamento e é a principal estratégia para reduzir internações e mortes. A orientação é que pessoas dos grupos prioritários — como idosos, crianças pequenas, gestantes e profissionais da saúde — procurem os postos de saúde o quanto antes.

Segundo o boletim, entre os óbitos por SRAG, a influenza A representa mais de 63% dos casos positivos, seguida por Covid-19 e VSR. Já entre os casos confirmados, a incidência de VSR segue como destaque entre crianças, enquanto a influenza A lidera entre os mais velhos.

Em 2025, o Brasil já registrou mais de 56 mil casos de SRAG, sendo quase metade deles causados por vírus respiratórios. A tendência nacional é de aumento, tanto nas últimas três quanto nas últimas seis semanas epidemiológicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!