Inscrições abertas para o Enare 2025 com mais de 11 mil vagas 

são ofertadas 4.328 vagas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde / Divulgação

A partir desta quarta-feira, 25 de junho, estão abertas as inscrições para o Enare (Exame Nacional de Residência), processo seletivo unificado para programas de residências uni e multiprofissionais em saúde. Os interessados podem se inscrever até 18 de julho por meio da página oficial do exame. O Enare é aplicado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), vinculada ao MEC (Ministério da Educação).

Na edição de 2025, o Enare oferece 11.388 vagas, distribuídas entre 3.547 vagas para residência multiprofissional, 781 para uniprofissional e 7.060 para residências médicas, incluindo 153 destinadas à reserva militar. As inscrições para os programas de residência médica (acesso direto ou com pré-requisito) vão de 7 a 18 de julho. O número total de vagas representa um aumento de 28% em relação à edição anterior.

Entre as principais novidades do Enare 2025 está a inclusão de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, desde que reconhecidas pelo MEC e com financiamento autorizado de bolsas de residência. Outra mudança importante é a integração com o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), organizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O resultado do Enamed poderá ser utilizado no Enare para programas de residência médica de acesso direto.

Além dos concluintes do curso de medicina, profissionais médicos já formados também poderão participar do Enamed e optar por usar a nota no Enare, desde que efetuem a inscrição e paguem a taxa prevista, exceto nos casos de isenção previstos em edital. Já os candidatos às residências multiprofissionais e em áreas específicas da saúde continuarão seguindo o modelo tradicional, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

O Enare adota um modelo unificado de avaliação, com uma única etapa obrigatória: exame escrito, responsável por 100% da nota final. A proposta busca tornar o processo mais acessível e menos burocrático, permitindo que o candidato, com apenas uma inscrição, dispute vagas em diversas instituições pelo país.

Na edição anterior, o Enare registrou 89.071 inscritos, um aumento de 30,4% em relação ao ano anterior, que teve 68.300 participantes. Foram ofertadas 8.884 vagas em 162 instituições, demonstrando o crescimento e consolidação do modelo como principal canal de acesso às residências médicas e multiprofissionais no Brasil.

