Jardim realiza mutirão de vacinação contra gripe após aumento de síndromes gripais

Doses de vacina contra a gripe / Prefeitura de Jardim

Diante do aumento nos casos de síndromes gripais no município de Jardim, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a campanha de vacinação contra a gripe e reforçou orientações à população. A recomendação é que todas as pessoas que procurarem atendimento médico, seja nas Unidades de Saúde da Família (ESFs) ou no Hospital Marechal Rondon, utilizem máscaras de proteção.

A medida tem como objetivo conter a propagação do vírus da influenza e proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. A Secretaria também organizou um mutirão de vacinação, com atendimento em horário estendido em diferentes unidades durante esta semana.