Justiça garante cirurgia para idoso que aguardava há mais de 4 anos no SUS

Aposentado Auro Mendonça, 70 anos, operou joelho direito em meados de julho / (Foto: Acervo pessoal)

Depois de mais de quatro anos aguardando por uma cirurgia no joelho direito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o aposentado Auro Mendonça, de 70 anos, finalmente passou pelo procedimento neste mês com apoio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Morador de Campo Grande, ele sofria de osteoartrite avançada e gonartrose, condições que comprometiam sua mobilidade e qualidade de vida.

O caso foi levado à Justiça pela Defensoria em julho de 2023, após inúmeras tentativas frustradas de conseguir a cirurgia via rede pública. Segundo a família, Auro já havia realizado a operação no joelho esquerdo em abril do ano passado, também por meio de uma decisão judicial, e teve boa recuperação.