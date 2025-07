Lacen-MS realizou mais de 267 mil exames nos primeiros seis meses deste ano

SES

O Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) realizou 267.813 exames entre 1º de janeiro e 8 de julho de 2025. No mesmo período de 2024, foram 205.879 exames. A diferença representa um crescimento de quase 61,9 mil exames, o que equivale a um aumento de cerca de 30% na produção laboratorial em apenas um ano. O salto na produção também se conecta a avanços em qualidade técnica, com reconhecimento nacional obtido no último mês.

Do total de exames realizados em 2025, 98,46% foram conduzidos pela Gerência de Biologia Médica, responsável por atender às vigilâncias Epidemiológica e Ambiental. Esses exames incluem diagnósticos de arboviroses (como dengue, zika e chikungunya), vírus respiratórios (como influenza e Covid-19), doenças de notificação compulsória e outras condições relevantes para a saúde pública. A atuação dessa gerência é estratégica para o monitoramento de surtos, controle de doenças e resposta rápida a emergências em saúde.

O 1,54% restante corresponde à Gerência de Bromatologia e Química, que realiza análises de alimentos, água para consumo humano e hemodiálise, além de exames voltados à exposição ocupacional a agrotóxicos. Esses dados subsidiam ações fiscais, regulatórias e de vigilância sanitária em todo o estado.

Segundo o diretor do Lacen, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, o crescimento é reflexo direto da ampliação da capacidade técnica e da modernização dos processos. “Esse aumento expressivo na quantidade de exames reflete o fortalecimento da nossa estrutura laboratorial e o compromisso com a vigilância em saúde. Estamos atendendo com mais agilidade e precisão as demandas dos 79 municípios do estado, contribuindo diretamente para a tomada de decisões em saúde pública”, afirma Demarchi.

Qualidade reconhecida nacionalmente

Em junho de 2025, o Lacen conquistou nota máxima na AEQ (Avaliação Externa da Qualidade) promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina. A avaliação é voltada à Rede Nacional de Quantificação da Carga Viral do HIV, HBV e HCV, além de exames de Biologia Molecular para detecção de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, e contagem de linfócitos T CD4+. A avaliação reforça a confiabilidade dos diagnósticos e a qualificação da equipe técnica.

Em 2019, o Lacen realizava cerca de 168 mil exames por ano. O volume atual — mais de 267 mil exames em apenas seis meses — representa uma mudança de escala na atuação do laboratório, que se consolida como referência estadual em diagnósticos de média e alta complexidade. A evolução também acompanha o crescimento das demandas em saúde pública, especialmente em contextos de epidemias e vigilância ambiental.

O Lacen integra a estrutura da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e tem como missão prestar serviços laboratoriais à comunidade, com foco na Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. A ampliação da cobertura laboratorial fortalece o SUS (Sistema Único de Saúde) e contribui diretamente para a segurança da população sul-mato-grossense.

