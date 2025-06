Lacen-MS recebe nota máxima em avaliação nacional de qualidade laboratorial

Divulgação Lacen

O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) obteve conceito máximo na Avaliação Externa da Qualidade (AEQ), promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A avaliação teórica faz parte do programa da Rede Nacional de Quantificação da Carga Viral do HIV, HBV e HCV, além de exames de Biologia Molecular para detecção de clamídia, gonorreia e contagem de linfócitos T CD4+.

A prova foi aplicada entre abril e maio por meio de um questionário com dez questões de múltipla escolha, abrangendo temas como diagnóstico molecular, rotinas laboratoriais e metodologias aplicadas ao controle de infecções. O Lacen-MS obteve 100% de acerto, alcançando a classificação "Excelência" — pontuação concedida apenas às instituições que respondem corretamente a todas as questões.