Mais de 2,6 mil cirurgias ortopédicas em MS são realizadas através de programa do governo

SES

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) com o programa 'MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas', já ultrapassou a marca de 2.682 mil cirurgias ortopédicas realizadas desde o início do Programa.

Com foco na redução das filas para cirurgias eletivas, exames e consultas, a iniciativa está garantindo o acesso à procedimentos nesta especialidade médica alvo de alta procura e com crescente demanda de judicialização.

“A demanda por cirurgias ortopédicas é um desafio que temos enfrentado e, para acelerar a realização dos procedimentos, o ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’ tem trabalhado na expansão da oferta de serviços ortopédicos ao longo do último ano. A SES tem feito a contratualização com hospitais em diversas regiões, garantindo que as cirurgias necessárias sejam realizadas mais perto da população”, explica a Superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa, destaca que o número de cirurgias ortopédicas realizadas tende a aumentar.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados até agora. O número de cirurgias realizadas mostra o impacto positivo dessa iniciativa na vida das pessoas e temos a expectativa de que esse número continue a crescer com a contratualização de hospitais, o que nos permitirá agilizar ainda mais os procedimentos e reduzir as filas de espera. O 'MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas' reflete o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em fornecer saúde de qualidade e acessível a toda a população, promovendo melhorias significativas no sistema estadual de saúde”, afirma o secretário.

Lançado em maio de 2023, o "MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas" foi implantado para atender a demanda reprimida que visa otimizar o acesso a consultas, exames e cirurgias eletivas, reduzindo as filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa atua em diversas especialidades médicas, promovendo a descentralização dos serviços e a ampliação da oferta à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.