Mato Grosso do Sul alcança 4º lugar nacional em transplantes de fígado

Equipe de Transplante de Fígado do Hospital Adventista do Pênfigo

Menos de um ano após iniciar os transplantes de fígado, Mato Grosso do Sul já ocupa a quarta colocação no ranking nacional em número de procedimentos por milhão de habitantes. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) e se referem ao primeiro trimestre de 2025. Segundo o levantamento, o Estado registra uma taxa de 17,9 transplantes por milhão de habitantes, ficando atrás apenas do Distrito Federal (48,3), Paraná (21,0) e Ceará (18,6).

O avanço é expressivo para a saúde pública estadual, que começou a realizar esse tipo de cirurgia em julho de 2024, após autorização do Ministério da Saúde. Desde então, 45 transplantes hepáticos foram realizados no Hospital Adventista do Pênfigo, sob coordenação do cirurgião Gustavo Rapassi e sua equipe especializada.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o desempenho é resultado do esforço em ampliar o acesso a procedimentos de alta complexidade. “Esse resultado reforça o compromisso do Estado com a ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade. A habilitação da equipe e da unidade hospitalar permitiu que, em menos de um ano, alcançássemos uma posição de destaque nacional”, afirmou.

A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo, também ressalta que a conquista é fruto de planejamento e qualificação. “A implantação do transplante hepático é um marco para o Estado. Em pouco tempo, conseguimos estruturar um serviço eficiente, com equipe especializada e suporte hospitalar adequado, oferecendo o procedimento dentro do próprio território e garantindo mais segurança e conforto aos pacientes”, destacou.

Além de evitar o deslocamento de pacientes para outros estados, o serviço fortalece a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul e amplia as possibilidades de atendimento a casos graves de insuficiência hepática, consolidando um novo patamar para a medicina especializada no Estado.

