Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional de vacinação contra Influenza

O Governo do Estado segue com ações intensivas para imunizar a população com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir os casos de gripe e SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). A mobilização conjunta entre estado e municípios já contabiliza aproximadamente 600 mil pessoas imunizadas, colocando Mato Grosso do Sul na liderança do ranking nacional de vacinação contra a Influenza.

De acordo com a RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) do Ministério da Saúde, até o dia 21 de maio foram 596.575 doses aplicadas no Estado. Considerando as gestantes, crianças e idosos, que integram o grupo prioritário, Mato Grosso do Sul lidera a cobertura vacinal com 38,93%.

Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde um total de 1.221.420 doses da vacina contra a Influenza em 2025, que já foram 100% destinadas aos 79 municípios. Além das vacinas, a SES distribuiu mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para viabilizar a imunização em todo o Estado.

Outra medida do Governo do Estado foi a Resolução que institui o MS Vacina Mais – Plano Emergencial de Vacinação Influenza 2025. A iniciativa destinou R$ 825 mil em recursos estaduais para que os municípios reforcem as ações de imunização contra a Influenza. Também por meio de Resolução foram destinados R$ 140 mil para composição de equipes de vacinação em Campo Grande.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, afirma que a mobilização fortalece a rede de imunização do Estado e demonstra o compromisso da SES com a ampliação do acesso a vacinas e com a saúde pública como um todo.

“A vacinação contra a Influenza é a principal medida preventiva contra complicações, internações e óbitos decorrentes da doença. A estratégia da SES busca imunizar toda a população nos 79 municípios, em especial, idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e demais públicos prioritários, garantindo acesso facilitado à imunização”, ressalta o gerente de Imunização da SES.

A vacinação no Estado está aberta para toda a população com idade a partir de 6 meses, porém é recomendado que os grupos prioritários se vacinem preferencialmente.

São eles: trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

O engajamento da população evidencia a importância da vacinação como medida de proteção individual e coletiva contra a influenza. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença, internações e óbitos, especialmente neste período de maior circulação do vírus.

