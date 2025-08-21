Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 22:16

Saúde

Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento

Documento foi distribuído para sindicatos, empresas e órgãos públicos

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 19:32

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) lançou nesta quinta-feira (21) um guia com orientações sobre cuidados com a saúde no ambiente laboral. O material, distribuído em formato digital para sindicatos, empresas e órgãos públicos, reforça a importância de encontros periódicos com os funcionários, não apenas nos momentos de admissão ou rescisão de contratos.

Segundo a Anamt, em junho, mais de 330 mil brasileiros maiores de 18 anos solicitaram afastamento do trabalho ao governo federal. Desse total, 76% dos benefícios concedidos pelo INSS foram motivados por doenças. “Um número que se repete mês após mês, compondo um ciclo silencioso de alto impacto econômico e social”, destacou a entidade.

Os dados indicam que lesões por esforço repetitivo, dores lombares e doenças crônicas estão no topo das causas de afastamento, seguidas por transtornos mentais e comportamentais.

O guia também reforça que a atuação do médico do trabalho vai muito além do diagnóstico de doenças. A Anamt explica que seu papel principal está na prevenção, identificando sinais e sintomas nos trabalhadores e orientando sobre como proceder, além de apoiar empresas na criação de ambientes e práticas saudáveis que reduzam riscos de adoecimento.

O documento aborda desde a importância de exames ocupacionais — admissional, periódico e de mudança de função — até a necessidade de atenção do trabalhador a aspectos do ambiente e da rotina que possam representar riscos físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos.

O guia alerta para fatores que, embora pareçam simples, podem provocar problemas graves, como exposição a variações de temperatura, ruído intenso, produtos químicos, levantamento de peso excessivo e movimentos repetitivos, que podem causar lesões na coluna e nos membros. Também destaca a necessidade de máquinas com proteção adequada e do uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos para cada função.

ÚLTIMAS

Serviços

Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Evento acontece no dia 27 de agosto, com testes, vacinação e sorteio de brindes para a população

Homenagem

Toda a simplicidade de um ser

Homenagem a Denilce D'ávila Portes, nascida em 02 de abril de 1965, que partiu e deixa saudades

