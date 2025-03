MinistÃ©rio da saÃºde amplia distribuiÃ§Ã£o de insulina no SUS

Conselho Federal de Farmácia

O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso às insulinas análogas de ação rápida e prolongada (glargina) para pacientes com diabetes tipo 2. A distribuição será feita de forma gradual e estará disponível em postos de saúde e unidades da Farmácia Popular em todo país.

Conforme o anúncio feito nesta sexta-feira (1º), essa conquista é resultado de mais de uma década de reivindicações e representa um avanço significativo no tratamento da diabetes no Brasil.

A medida tem como objetivo ampliar as opções disponíveis para os pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e minimizar os riscos de desabastecimento.

O SUS já disponibiliza gratuitamente as insulinas humanas NPH e regulares há mais de 20 anos. No entanto, a transição para as insulinas análogas priorizando pacientes com mais de 70 anos, conforme recomendações de especialistas e estudos que indicam a alta prevalência

A principal diferença entre os tipos de insulina é que os análogos possuem efeitos de ação rápida e prolongada, permitindo um controle mais eficaz dos níveis de glicose no sangue.

Entenda a Diabetes

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, hormônios responsáveis por regular a glicose no sangue e fornecer energia ao organismo. Quando não controlada, a doença pode provocar o aumento da glicemia, o que pode resultar em complicações graves, como problemas cardiovasculares, danos às artérias, prejuízos à visão, insuficiências renais e

A ampliação do acesso às insulinas analógicas representa um avanço importante no tratamento da doença no Brasil, proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes.