Ministério da Saúde começa a enviar mensagens pelo WhatsApp para usuários do SUS

Elza Fiuza/Agência Brasil

O primeiro grupo a receber os avisos será formado por pessoas com hipertensão que retiraram medicamentos apenas três vezes nos últimos 12 meses por meio do programa Farmácia Popular. A pasta quer reforçar a importância de manter o tratamento contínuo.

O Ministério da Saúde anunciou que, a partir desta semana, passará a enviar mensagens por WhatsApp, caixa postal e pelo aplicativo Gov.br para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa tem como foco orientar e lembrar a população sobre cuidados com a saúde.

Nesta fase inicial, cerca de 270 mil mensagens serão enviadas como teste, de um total de 3,5 milhões de usuários nessa situação.

Segurança das mensagens

Para garantir que a mensagem é oficial, o Ministério da Saúde alerta que o perfil do WhatsApp terá o selo azul de verificação da Meta, ao lado do nome do remetente. Também será possível checar os avisos pelo aplicativo Gov.br ou em banners no site oficial do Ministério da Saúde.

As mensagens sempre perguntarão se a pessoa deseja continuar recebendo comunicações da pasta.

O que mais será informado

Além da hipertensão, os próximos avisos devem incluir lembretes sobre:

Retirada de medicamentos para diabetes

Vacinação

Agendamento de consultas com especialistas

O objetivo é usar a tecnologia para aproximar os serviços de saúde da população e garantir a continuidade dos tratamentos.

