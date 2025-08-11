Ministério da Saúde inicia censo para mapear força de trabalho do SUS

O Ministério da Saúde vai implementar o Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS), iniciativa que pretende conhecer de forma detalhada quem são os profissionais que atuam direta ou indiretamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto-piloto começou em julho de 2025 no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. Nesta etapa inicial, serão visitados 6.291 estabelecimentos de saúde no DF e 6.297 em Mato Grosso do Sul. O levantamento reunirá informações sobre formação, funções e locais de atuação dos trabalhadores da área.

Segundo a pasta, as duas localidades foram escolhidas por características complementares: enquanto o DF concentra população em um território menor, com redes de saúde complexas e diversificadas, Mato Grosso do Sul tem grande extensão territorial, baixa densidade populacional e desafios de atendimento a comunidades indígenas e rurais.

Os dados coletados vão atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e servir de base para políticas públicas de planejamento, dimensionamento e valorização desses profissionais, incluindo funções de apoio como limpeza, alimentação, segurança, motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros e equipes administrativas.

Para a coleta, 65 profissionais já foram capacitados desde 2024 pelo Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde – 32 no DF e 33 no MS. A pesquisa será feita presencialmente ou de forma remota, conforme as condições locais e o tipo de estabelecimento.

