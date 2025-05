Miranda amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) / Fernando Frazão/Agência Brasil

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, iniciou nesta segunda-feira, 13 de maio, a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população com mais de seis meses de idade. A medida segue orientação da Secretaria Estadual de Saúde, diante do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Mato Grosso do Sul, especialmente entre crianças e idosos.

A ampliação da campanha tem como objetivo reforçar a cobertura vacinal e prevenir complicações causadas pelo vírus da gripe, comuns neste período do ano.

Locais de vacinação:

ESF Central 01

ESF Nelson Dax

ESF Vitório Vedovato

ESF Aparecida

ESF Beira Rio

UBS Aldo Bongiovanni (ao lado da Escola Carmelita)

Horários de atendimento:

Nas ESFs – das 7h às 11h e das 13h às 17h

UBS Aldo Bongiovanni – horário ampliado: das 7h às 11h, das 13h às 17h e das 17h às 21h

A vacina é gratuita e está disponível enquanto durarem os estoques. A população deve apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação no momento da aplicação.

As autoridades de saúde reforçam a importância da imunização, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

