Miranda realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Campanha de vacinação em MS / Governo de MS

Neste sábado, 10 de maio, o município de Miranda promove o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza. A ação acontece das 8h às 16h, na Unidade Básica de Saúde Aldo Bongiovanni, localizada ao lado da Escola Carmelita, com foco nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Devem comparecer à unidade gestantes, crianças menores de 6 anos, idosos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas e demais pessoas que integram os grupos de risco. A vacina protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B da gripe e é fundamental para evitar complicações graves da doença, hospitalizações e até óbitos.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. A imunização é gratuita e pode ser feita junto com outras vacinas previstas no calendário nacional.

