Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

O Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.391 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 7.950 confirmados, conforme o boletim da 35ª semana epidemiológica, divulgado nesta terça-feira (2) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Taquarussu, Camapuã, Itaquiraí, Caarapó, Maracaju e Sidrolândia apresentaram baixa incidência de casos confirmados. Os óbitos, por outro lado, foram registrados em 16 municípios, incluindo Campo Grande, Dourados, Miranda, Nova Andradina e Aquidauana. Entre as vítimas, 6 tinham comorbidades.

Vacinação

Até agora, o Estado aplicou 181.578 doses da vacina contra a dengue, das 241.030 doses recebidas do Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses.

A imunização é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue dentro do grupo de 6 a 16 anos.

Chikungunya

O Estado também registrou 13.692 casos prováveis de Chikungunya, com 7.141 confirmados no SINAN. Foram registrados 71 casos em gestantes e 16 óbitos confirmados, a maioria em pacientes com comorbidades. As mortes ocorreram em 10 municípios, entre eles Dourados, Iguatemi, Glória de Dourados, Maracaju, Terenos e Naviraí.

A SES reforça a orientação para que a população evite a automedicação e procure uma unidade de saúde ao apresentar sintomas de dengue ou Chikungunya.

