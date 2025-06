Mortes por dengue sobem em MS e Aquidauana registra óbito confirmado

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

O avanço das arboviroses tem preocupado autoridades de saúde em Mato Grosso do Sul. Até a 25ª semana epidemiológica de 2025, o estado já registrou 13.760 casos prováveis de dengue, com 6.523 confirmações. O dado mais alarmante, porém, é o número de mortes: 15 óbitos foram confirmados em decorrência da doença, e outros sete ainda estão em investigação. Um dos casos fatais ocorreu em Aquidauana, que integra a lista de municípios com vítimas da doença neste ano.

O boletim divulgado nesta sexta-feira, 27, pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) evidencia a gravidade da situação, mesmo em um cenário de baixa incidência de novos casos em várias cidades nas últimas duas semanas. Entre os municípios que registraram óbitos estão também Dourados, Três Lagoas, Coxim, Itaquiraí, Água Clara, Aparecida do Taboado, entre outros. Cinco das vítimas tinham comorbidades, o que reforça a vulnerabilidade de pacientes com histórico clínico delicado.

Aquidauana, apesar de apresentar baixa incidência de casos confirmados nos últimos 14 dias, já contabiliza morte por dengue em 2025, o que acende o alerta para a população e o sistema de saúde local.

Vacinação

Para tentar conter a disseminação do vírus, o Estado já aplicou 167.101 doses da vacina contra a dengue, das 241.030 recebidas do Ministério da Saúde. O imunizante é destinado ao público de 10 a 14 anos, faixa etária com maior número de internações. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses.

Chikungunya

Outro dado preocupante no boletim é o aumento dos casos de Chikungunya, que já somam 12.816 registros prováveis, com 4.886 confirmações. Dez mortes foram causadas pela doença, incluindo gestantes e pessoas com comorbidades, nos municípios de Dourados, Sidrolândia, Naviraí, e outros.

Alerta das autoridades

A SES reforça que os sintomas de dengue e Chikungunya não devem ser ignorados. Febre alta, dores no corpo e manchas na pele são sinais de alerta. A automedicação é desaconselhada e a orientação é procurar atendimento médico imediatamente ao perceber os sintomas.

A tendência de aumento nos casos fatais reforça a importância da prevenção, vacinação e da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor das duas doenças. Em cidades como Aquidauana, onde já há registro de morte, a vigilância deve ser redobrada.

