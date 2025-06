MS adere a programa nacional de apoio à saúde mental de policiais

Divulgação

Mato Grosso do Sul agora faz parte do Escuta Susp, um programa do Governo Federal que oferece apoio psicológico a profissionais da segurança pública.

A iniciativa garante atendimento on-line e sigiloso com psicólogos de universidades federais e busca cuidar da saúde mental desses servidores, oferecendo acolhimento, acompanhamento terapêutico e ações de prevenção ao suicídio.

A adesão do estado foi oficializada nesta terça-feira (3), durante uma cerimônia no Ministério da Justiça, em Brasília, que celebrou um ano do programa. O termo foi assinado por autoridades da segurança pública do estado e do governo federal.

Além de MS, outros oito estados também aderiram agora ao programa: Amapá, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Com isso, o Escuta Susp passa a atender 24 estados brasileiros.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a importância da iniciativa: “Já temos em MS o Centro de Atenção Biopsicossocial, que vem ajudando nossos servidores. Agora, com o Escuta Susp, damos mais um passo no cuidado com quem cuida da segurança da população.”

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, reforçou que investir na saúde mental dos policiais é essencial. “Isso significa melhorar o atendimento à população e valorizar quem está na linha de frente da segurança”, afirmou.

Desde que começou a funcionar, em 28 de maio de 2024, o Escuta Susp já realizou mais de 11 mil atendimentos. O programa oferece três tipos de apoio: acolhimento inicial, sessões de psicoterapia e cuidados especializados para casos mais delicados, como pensamentos suicidas. Em breve, também serão incluídos atendimentos com psiquiatras e suporte com medicamentos.

A diretora do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), Isabel Figueiredo, comemorou os resultados: “Mesmo com o tabu que ainda existe sobre o tema, estamos vendo que muitos profissionais estão procurando ajuda, e isso mostra o quanto o programa é necessário.”

Como funciona o atendimento

O Escuta Susp é feito pela internet, por meio de uma plataforma segura e sigilosa. O profissional de segurança interessado deve se cadastrar no site www.gov.br/mj/escuta-susp, anexar a carteira funcional e, depois disso, receberá um link por e-mail para agendar o atendimento, podendo escolher o terapeuta e o melhor horário.

O primeiro atendimento é feito por psicólogos em formação, já experientes.

Se necessário, o paciente é encaminhado para sessões com psicólogos de nível de mestrado ou doutorado.

Casos graves, como risco de suicídio, são atendidos por especialistas em saúde mental.

Entre os problemas mais relatados estão ansiedade, depressão, conflitos familiares, dificuldades no trabalho e questões financeiras.

