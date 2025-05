MS amplia atendimento noturno em 46 postos de saúde

Arquivo SES

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta semana o programa Horário Estendido, que vai ampliar o atendimento noturno em 46 Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o estado. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente fora do horário comercial.

Com o novo programa, as unidades participantes funcionarão até às 21h, garantindo atendimento das 17h às 21h. A iniciativa visa atender principalmente trabalhadores que não conseguem ir às unidades durante o dia e contribuir para reduzir a superlotação nos serviços de urgência e emergência.

Cada unidade que aderir ao programa receberá R$ 20 mil por mês, durante 12 meses. O investimento total passa dos R$ 11 milhões e busca fortalecer a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acolhimento e o manejo precoce de casos como síndromes respiratórias e arboviroses.

A coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida da SES, Gabriela Piazza, destaca que a ampliação do horário é essencial, especialmente em regiões que enfrentam crescimento populacional acelerado. Segundo ela, a ação representa um avanço na estrutura da Atenção Primária, com foco na prevenção e no cuidado oportuno.

A adesão ao programa está aberta. Os municípios interessados têm 15 dias, a partir da publicação da resolução no Diário Oficial do Estado, para realizar o cadastro. A quantidade de unidades habilitadas varia conforme o tamanho da população:

Municípios com até 50 mil habitantes: até 1 UBS;

Municípios entre 50 e 100 mil habitantes: até 5 UBSs;

Municípios com mais de 100 mil habitantes: até 10 UBSs.

Com o Horário Estendido, o Governo do Estado reforça o papel da Atenção Primária como porta de entrada do SUS, promovendo um atendimento mais acessível, eficiente e contínuo em todo o Mato Grosso do Sul.

