MS amplia teste do pezinho gratuito pelo SUS

Mato Grosso do Sul agora faz parte do grupo de estados brasileiros que oferecem gratuitamente a versão ampliada do teste do pezinho pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O exame, que continua sendo obrigatório e deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, passou a identificar mais de 40 doenças genéticas, congênitas e metabólicas – um avanço importante para a saúde neonatal.

A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Triagem Neonatal, dentro do Projeto Bem Nascer MS, e foi oficializada pela Resolução n.º 381, publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (3). A medida representa um grande passo na proteção à infância, permitindo diagnósticos e tratamentos mais rápidos e eficazes, ainda antes do surgimento de sintomas.

Segundo a gerente de Atenção à Saúde da Criança, Cristiana Schulz, esse avanço reforça o compromisso do Estado com a saúde das novas gerações. “Com o diagnóstico precoce, conseguimos tratar antes que a criança sofra complicações. Isso garante mais qualidade de vida e, em muitos casos, pode salvar vidas”, destacou.

As amostras coletadas são analisadas pelo IPED/APAE de Campo Grande, laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde e responsável também pelo acompanhamento dos casos alterados, com suporte de uma equipe multiprofissional formada por pediatras, endocrinologistas, geneticistas, psicólogos, nutricionistas, entre outros.

Hoje, aproximadamente 3 mil testes são realizados mensalmente em todo o estado. Para garantir a continuidade e expansão do serviço, a Secretaria de Estado de Saúde mantém o repasse de recursos ao laboratório de referência, beneficiando os 79 municípios sul-mato-grossenses.

Junho Lilás reforça importância do teste do pezinho

Durante o mês de junho, o Governo do Estado realiza a campanha Junho Lilás, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do teste do pezinho. Com o slogan “O primeiro passo é o mais importante”, a mobilização busca informar pais e responsáveis sobre a necessidade de realizar o exame entre o 3º e o 5º dia após o nascimento.

A campanha destaca que o teste é simples, rápido e indolor, disponível gratuitamente em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e maternidades credenciadas pelo SUS. As peças informativas também explicam o passo a passo da coleta e alertam sobre os riscos de sequelas graves caso o diagnóstico seja feito tardiamente.

O Junho Lilás ainda marca o Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado em 6 de junho, reforçando o direito de toda criança a um início de vida saudável. A detecção precoce de doenças permite tratamentos eficazes e aumenta as chances de um desenvolvimento pleno.

A Secretaria de Estado de Saúde convida todas as famílias de Mato Grosso do Sul a garantirem que seus filhos realizem o teste dentro do prazo, assegurando um cuidado essencial nos primeiros dias de vida.

