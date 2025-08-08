Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 20:19

Saúde

MS confirma mais de 7 mil casos de dengue em 2025 e 17 mortes

Estado também registra avanço da Chikungunya, com 16 óbitos e mais de 13 mil casos prováveis

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 18:09

Saúde alerta para prevenção / SES

Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.682 casos prováveis de dengue em 2025, dos quais 7.709 foram confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 8, pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). O relatório, referente à 31ª semana epidemiológica, também aponta 17 mortes confirmadas pela doença e outros 7 óbitos ainda em investigação.

Entre as cidades com baixa incidência de casos nos últimos 14 dias estão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Bataguassu, Cassilândia, Sonora, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia, Mundo Novo, Ivinhema, Caracol, Taquarussu e Nioaque.

As vítimas fatais da dengue foram registradas nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre os mortos, seis tinham comorbidades.

Vacinação contra a dengue

O Estado já aplicou 181.578 doses da vacina contra a dengue nas cidades que integram a campanha nacional. Ao todo, 241.030 doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde para Mato Grosso do Sul. O esquema vacinal exige duas aplicações com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação é destinada ao público entre 10 e 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue. A SES segue incentivando os municípios a ampliarem a cobertura vacinal, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Chikungunya

O boletim também destaca o avanço da Chikungunya no estado, com 13.646 casos prováveis e 6.756 confirmações. O sistema também registra 70 casos da doença em gestantes.

Até o momento, 16 mortes por Chikungunya foram confirmadas em Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Do total de vítimas, 12 apresentavam comorbidades.

Orientações de saúde
A Secretaria de Saúde reforça que, ao surgirem sintomas como febre, dores no corpo, dor de cabeça ou manchas na pele, não se deve recorrer à automedicação. A orientação é procurar imediatamente uma unidade básica de saúde, especialmente em casos suspeitos de dengue ou Chikungunya.

A prevenção segue sendo a principal aliada no combate às arboviroses, com foco na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das doenças.

