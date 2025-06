MS continua em alerta com alta de hospitalizações por síndromes respiratórias

Divulgação

Mato Grosso do Sul segue com níveis elevados de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o boletim semanal do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (12) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Além do MS, Acre, Tocantins, Espírito Santo e o Distrito Federal também registram situação semelhante. Apesar disso, os dados mais recentes apontam um possível início de estabilização ou queda no número de casos.