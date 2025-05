MS destina R$ 825 mil a municípios para reforçar vacinação contra gripe

Vacina Influenza / Kamila Ratier

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Estado, a Resolução que institui o MS Vacina Mais – Plano Emergencial de Vacinação Influenza 2025. A medida destina R$ 825 mil em recursos estaduais para apoiar os municípios no reforço das ações de imunização contra a gripe, diante da baixa cobertura vacinal registrada até o momento.



Até agora, apenas 22,35% do público-alvo recebeu a vacina, número bem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. O incentivo financeiro estadual será repassado em parcela única ainda neste mês de maio, diretamente aos fundos municipais de saúde.



Dourados receberá R$ 25 mil, enquanto Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã terão R$ 20 mil cada. Os demais 56 municípios do estado contarão com R$ 10 mil cada para fortalecer suas estratégias de vacinação. Campo Grande não foi incluída no novo repasse, pois já está contemplada com recursos específicos previstos na Resolução SES/MS nº 360/2025, no valor de R$ 140 mil, devido ao alto risco epidemiológico e à elevada ocupação de leitos.



A campanha abrange os grupos prioritários definidos nacionalmente, como crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, professores, indígenas e pessoas em situação de rua. Para alcançar esses públicos, os municípios devem adotar estratégias extramuros, como vacinação em escolas, creches, instituições de longa permanência para idosos, ações casa a casa, postos volantes e imunização em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos.



As ações intensificadas já começaram em 28 de abril e seguem até 10 de maio, data do Dia D da campanha nacional. O período é considerado crítico devido ao aumento de casos de síndromes respiratórias.



Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que, até a 18ª semana epidemiológica, foram registrados 2.708 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 203 óbitos. Dentre os casos, 586 foram confirmados para Influenza, com 68 mortes entre hospitalizados. Idosos representam 48,70% das internações e 79,40% dos óbitos confirmados por gripe. Crianças de 1 a 9 anos somam 26,80% das hospitalizações.



Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o cenário exige ação imediata. “A baixa cobertura vacinal é um risco real à saúde pública. Por isso, estamos destinando recursos para que os municípios ampliem o alcance da campanha, levando a vacina até as pessoas, onde quer que estejam”, disse.



O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, reforça a necessidade de cooperação. “Essa mobilização é essencial para reverter os baixos índices e evitar o agravamento dos casos. É fundamental que os municípios usem esse recurso de forma estratégica e ágil.”



Os municípios que desejam acessar os recursos precisaram enviar seus planos de ação até 30 de abril, prazo que foi prorrogado. O relatório final de execução das ações deverá ser entregue até 23 de maio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!