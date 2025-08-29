Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 19:07

Saúde

MS mantém alerta para casos de síndrome respiratória grave por Covid-19

O boletim reforça a importância da vacinação, especialmente entre os grupos de risco

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 15:34

Doses de vacina contra a gripe / Prefeitura de Jardim

O estado de Mato Grosso do Sul permanece em nível de alerta para casos de SRAG (Respiratória Aguda Grave), conforme aponta o novo boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (28). O levantamento, que se refere à Semana Epidemiológica 34 (17 a 23 de agosto), destaca que, embora os casos graves por Covid-19 ainda estejam baixos no Brasil, há crescimento em alguns estados, exigindo atenção redobrada das autoridades de saúde.

Mato Grosso do Sul está entre os 20 estados com incidência de SRAG em patamar de alerta, ao lado de unidades como Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Apesar do aumento, o cenário nacional ainda não registra grande impacto nas hospitalizações.

O boletim reforça a importância da vacinação, especialmente entre os grupos de risco, como idosos, imunocomprometidos e pessoas com comorbidades. Segundo a Fiocruz, esses grupos devem manter o esquema vacinal atualizado, com reforço semestral para idosos e imunocomprometidos, e anual para os demais.

Em estados da região Centro-Sul, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, o aumento de casos de SRAG tem se concentrado principalmente em crianças e adolescentes entre 2 e 14 anos, sendo impulsionado pelo rinovírus, comum em quadros de resfriado.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Processamento de Dados Científicos da Fiocruz, alerta que, diante desse cenário, crianças com sintomas gripais devem permanecer em casa para evitar a propagação do vírus nas escolas. “A recomendação é que qualquer sintoma seja tratado com seriedade, evitando o contato com outras crianças e protegendo também os mais vulneráveis”, afirma.

Cenário nacional

Até a semana epidemiológica 34, o país já notificou 163.956 casos de SRAG em 2025. Desses, 53,5% tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Entre os casos confirmados, 45,1% foram causados pelo vírus sincicial respiratório, 25,2% por rinovírus, 24,6% por influenza A e 7% por Sars-CoV-2 (Covid-19).

Nas quatro semanas mais recentes analisadas, a presença do coronavírus entre os casos positivos subiu para 11,5%, reforçando a necessidade de vigilância e vacinação constante.

