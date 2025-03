MS participa de evento para melhores prÃ¡ticas em relaÃ§Ã£o Ã  Ouvidoria

Comunicação SES

A atuação das ouvidorias do SUS (Sistema Único de Saúde) como ferramenta essencial para melhorar os serviços de saúde esteve em pauta no ENOuvSUS2025 (Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS), realizado de 19 a 21 de março, em Brasília (DF).

O evento contou com a participação de equipe da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e de diversos setores da saúde no Estado, em busca das melhores práticas desenvolvidas no País para aprimoramento dos serviços em MS.

Presente no evento, a ouvidora estadual do SUS, Ana Cláudia Cubilha Cavalheiro, destacou a importância da escuta qualificada para aprimorar o atendimento à população. “A ouvidoria é um espaço onde o cidadão pode ser ouvido e ter suas demandas transformadas em melhorias concretas no SUS. Nosso compromisso é garantir que cada manifestação contribua para um sistema de saúde mais eficiente e transparente”, enfatizou.

Mato Grosso do Sul tem fortalecido sua rede de ouvidorias, garantindo que pacientes e profissionais de saúde tenham canais acessíveis para registrar reclamações, sugestões e elogios. O estado contou com a participação de diversos setores no evento, como a Rede Hemosul, o Hospital Regional de Cirurgia da Grande Dourados e as Secretarias Municipais de Saúde de Dourados, Jardim, Paranaíba e Corumbá, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos serviços.

Entre os temas debatidos no encontro, estiveram a modernização das ouvidorias, o uso da tecnologia para otimizar o atendimento e a importância da transparência na gestão pública da saúde. A troca de experiências entre os estados reforçou o papel estratégico das ouvidorias para tornar o SUS mais acessível e eficaz.