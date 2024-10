MS recebe mais 25 mil doses de vacina contra a covid-19

Vacina protege contra a variante XBB 1.5 / SES

Mato Grosso do Sul recebeu, nesta sexta-feira (25), um novo lote de imunizantes contra a covid-19, contendo 25.200 doses da vacina Spikevax, fabricada pela Moderna. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizará a distribuição dos imunizantes a partir de segunda-feira (28), conforme as solicitações feitas pelos municípios.

De acordo com a coordenadora Estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, os imunizantes estarão disponíveis nas unidades de saúde a partir da próxima semana. “A partir de segunda-feira, os municípios poderão retirar a quantidade de doses disponível para a reposição de seus estoques. Este novo lote possui data de validade até fevereiro de 2025”, explica.

A vacina Spikevax é monovalente, ou seja, protege contra a variante XBB 1.5, e está disponível para a imunização de crianças e adultos.

Os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 incluem crianças de seis meses a 5 anos incompletos, pessoas com 60 anos ou mais, indivíduos imunocomprometidos a partir de 5 anos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, residentes em instituições de longa permanência, portadores de comorbidades, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade.

*Com informações da Comunicação SES.