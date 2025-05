MS registra 5.117 casos confirmados de dengue

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

As cidades com maior número de óbitos confirmados incluem Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Naviraí e Água Clara. Entre as vítimas, quatro apresentavam comorbidades que agravaram o quadro clínico.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) divulgou nesta quarta-feira (28) o boletim epidemiológico referente à 21ª semana de 2025, revelando um cenário preocupante em relação às arboviroses no estado. Ao todo, já foram registrados 12.888 casos prováveis de dengue, com 5.117 confirmações. A doença já provocou 12 mortes confirmadas e outras 8 seguem em investigação.

Apesar dos números elevados, 20 municípios do estado apresentaram baixa incidência de casos confirmados nos últimos 14 dias, entre eles Itaquiraí, Jateí, Maracaju, Caarapó, Cassilândia, Bela Vista, Ribas do Rio Pardo e Dourados.

No enfrentamento à dengue, a vacinação segue sendo uma das principais estratégias. Segundo a SES, Mato Grosso do Sul já aplicou 167.101 doses da vacina contra a dengue. O estado recebeu do Ministério da Saúde um total de 241.030 doses.

O esquema vacinal é composto por duas aplicações, com intervalo de três meses entre elas. A campanha é direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias — faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue.

Situação da Chikungunya também preocupa

Além da dengue, a Chikungunya também avança no estado. Foram registrados 11.003 casos prováveis da doença, sendo 3.126 confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O boletim também confirma 31 casos em gestantes e seis mortes decorrentes da doença, nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos e Fátima do Sul. Assim como no caso da dengue, quatro das vítimas apresentavam comorbidades.

Alerta e orientações

A Secretaria de Saúde reforça o alerta à população para que não se automedique diante dos sintomas das doenças, que incluem febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e mal-estar. Em caso de suspeita de dengue ou Chikungunya, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.

Com a intensificação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a SES também reforça a importância da prevenção, como eliminar criadouros do mosquito em quintais, calhas e recipientes com água parada.

