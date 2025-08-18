MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

Nos últimos 14 dias, Nioaque, Brasilândia, Alcinópolis, Inocência, Ivinhema, Paranhos, Maracaju, Bataguassu, Itaporã, Aquidauana, Sidrolândia, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Mato Grosso do Sul já registrou 13.590 casos prováveis de Dengue, sendo 7.778 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 32ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta segunda-feira (18). Segundo o documento, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 181.578 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 13.658 casos prováveis, sendo 6.883 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 70 casos da doença em gestantes. Conforme o boletim, 16 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

*Com informações da SES

