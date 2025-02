MS registra 804 casos confirmados de dengue

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

Mato Grosso do Sul contabilizou 2.515 casos prováveis de dengue até a 7ª semana epidemiológica de 2025, com 804 confirmações da doença. O boletim, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta sexta-feira, 21, também apontou um óbito confirmado por dengue, além de outros dois óbitos ainda sob investigação.

De acordo com o relatório, Japorã e Pedro Gomes apresentaram a maior incidência de casos confirmados nos últimos 14 dias, enquanto o falecimento registrado foi no município de Inocência.

Vacinação

A SES informou que 126.409 doses da vacina contra a dengue já foram administradas em Mato Grosso do Sul, de um total de 207.796 doses recebidas do Ministério da Saúde. A imunização segue o esquema de duas doses, com intervalo de três meses. A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre os jovens de 6 a 16 anos.

Chikungunya

No que diz respeito à Chikungunya, o estado registrou 1.468 casos prováveis, sendo 130 confirmados. Não houve óbitos registrados até o momento. A SES reforça a orientação para que a população evite a automedicação e busque atendimento médico em unidades de saúde caso apresente sintomas de dengue ou Chikungunya.