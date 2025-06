MS registra mais de 13 mil casos prováveis de dengue e confirma 12 mortes

Vacina contra a dengue / Divulgação

Mato Grosso do Sul já registrou 13.862 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 5.430 casos confirmados. Os dados constam no boletim referente à 22ª semana epidemiológica, divulgado nesta quinta-feira, 5 de junho, pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). De acordo com o documento, 12 mortes foram confirmadas em decorrência da doença e outras 8 estão sob investigação.

Nos últimos 14 dias, o município de Figueirão apresentou incidência média de casos confirmados. Já os óbitos ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Naviraí e Água Clara. Entre as vítimas, quatro tinham algum tipo de comorbidade.

Vacinação contra a dengue

Ainda segundo o boletim, Mato Grosso do Sul já aplicou 167.101 doses da vacina contra a dengue. O estado recebeu, até o momento, 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A vacinação é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue dentro do grupo de 6 a 16 anos.

Chikungunya

O estado também contabiliza 11.857 casos prováveis de Chikungunya, dos quais 3.528 foram confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O boletim registra ainda 37 casos da doença em gestantes.

Sete mortes por Chikungunya foram confirmadas nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos e Fátima do Sul. Quatro das vítimas apresentavam comorbidades.

A Secretaria de Estado de Saúde alerta para que a população evite a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde no município.

