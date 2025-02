'MS Saúde Mais Saúde, Menos Filas', ultrapassa a marca de 64,3 mil atendimentos

SES, Divulgação

O Governo de Mato Grosso od Sul, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) com o programa 'MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas', já ultrapassou a marca de 64,3 mil atendimentos. Com foco na redução das filas para cirurgias eletivas, exames e consultas, a iniciativa está garantindo o acesso a serviços essenciais, muitos deles aguardados há anos.

Segundo dados dos municípios executores, desde a implantação em 2023 e até o final de janeiro deste ano já foram realizados mais de 33,5 mil exames - só em ressonâncias magnéticas, foram 14,3 mil procedimentos - e 30,7 mil cirurgias, atendendo uma demanda reprimida histórica e promovendo um novo capítulo na vida de milhares de sul-mato-grossenses.

Dentre os procedimentos especializados, foram realizadas 9.164 tomografias computadorizadas, 3.146 ultrassonografias, 2.159 cateterismos cardíacos, 851 colonoscopias e 717 ecocardiogramas.

Lançado em maio de 2023, o 'MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas' foi implantado para atender à demanda reprimida, levando consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul.

"Cada exame, consulta e cirurgia realizados representam uma vida que ganha novas oportunidades, uma família que encontra alívio e esperança. Nosso compromisso é levar saúde de qualidade, com agilidade e humanidade, a todas as regiões do Estado, aproximando o atendimento de quem mais precisa", destaca a superintendente de Gestão Estratégica da SES e coordenadora do programa MS Saúde, Maria Angélica Benetasso.