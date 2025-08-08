Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 10:11

Agosto Dourado

MS supera meta da OMS em aleitamento materno exclusivo

O dado reforça a importância da amamentação como estratégia de saúde pública

Renata Kelly Volpe

Publicado em 08/08/2025 às 07:31

HRMS

Mato Grosso do Sul alcançou, em 2024, 63% de prevalência de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida — índice acima da meta da OMS (Organização Mundial da Saúde), que prevê 50% até 2025. O dado reforça a importância da amamentação como estratégia de saúde pública e marca o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o tema.

“Superar a meta da OMS mostra o avanço do estado, mas o sucesso depende do apoio coletivo. Em 2025, ações serão realizadas em todo Mato Grosso do Sul para garantir ambientes favoráveis à amamentação, com suporte nos municípios, profissionais de saúde preparados e políticas públicas que acolham as mães”, afirma referência técnica em aleitamento materno da SES, Liliane Rodrigues.

Ela ressalta que a campanha de 2025 chama atenção para a necessidade de criar ambientes que favoreçam a amamentação — tanto em casa quanto no trabalho. Entre os fatores apontados como determinantes estão a licença-maternidade, o suporte de profissionais de saúde, a presença de redes de apoio e a existência de locais adequados para amamentar ou armazenar leite.

Segundo a OMS, o leite materno é o alimento mais completo para os bebês nos primeiros meses e reduz riscos de doenças como infecções respiratórias, diarreia e obesidade. Também fortalece a imunidade, melhora o desenvolvimento cognitivo e diminui a mortalidade infantil.

Além dos benefícios para os bebês, a prática também protege a saúde da mulher, reduzindo o risco de câncer de mama e ovário e favorecendo a recuperação no pós-parto.

O mês de agosto é dedicado ao aleitamento materno por meio da Lei Federal nº 13.435/2017. Em Mato Grosso do Sul, o ipê-branco foi adotado como símbolo da campanha por florescer nesta época do ano e representar o ciclo de renovação da vida.

Mais informações sobre aleitamento estão disponíveis em: www.aleitamento.com.br.

