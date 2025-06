MS vai investir R$ 14,8 milhões em cirurgias especializadas com recursos federais

Assessoria de Comunicação

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com os municípios, vai aplicar mais de R$ 14,8 milhões em cirurgias especializadas pelo SUS. Os recursos, oriundos da União, fazem parte do Programa Mais Acesso a Especialistas – Componente Cirúrgico, aprovado ad referendum pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e oficializado na Resolução nº 745, publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Estado.

Com previsão de execução até 2026, o plano contempla procedimentos nas áreas de cardiologia, neurologia e oncologia, considerados prioritários por conta da alta demanda reprimida no estado. Estão previstas cirurgias como histerectomias oncológicas, implantes de marcapasso, angioplastias, mastectomias e ressecções tumorais.