Municípios de MS relatam impacto positivo das ovitrampas no controle de arboviroses

SES

Para fortalecer estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, a SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) promoveu entre os dias 28 e 30 de julho o 1º Encontro Estadual “Soluções entomológicas para o monitoramento e controle do Aedes: experiências e desafios com ovitrampas, reunindo técnicos de municípios de todas as regiões do Estado.

A tecnologia baseada em armadilhas de oviposição — conhecidas como ovitrampas, já foi implantada 32 cidades sul-mato-grossenses. Ela tem se destacado como ferramenta eficaz, de baixo custo e alta sensibilidade, proporcionando dados precisos para a tomada de decisão em saúde pública. Além de permitir o mapeamento da densidade vetorial por meio de mapas de calor, o dispositivo contribui para atuar em ações direcionadas, com base em evidências.

O Gerente do Laboratório de Entomologia da SES e mentor da implantação das ovitrampas no Estado, Paulo Silva de Almeida, celebrou os resultados do encontro e reforçou o compromisso da SES com a inovação no controle de arboviroses urbanas.

“Os dados apresentados no encontro mostram o quanto a vigilância baseada em evidências é poderosa. Tiramos da natureza centenas de milhares de ovos que não eclodiram larvas de mosquitos. Com os mapas de calor gerados a partir das armadilhas, conseguimos orientar as ações locais e otimizar os recursos. O trabalho em rede é o que garante o sucesso”, pontuou Paulo.

Experiências municipais

Durante o encontro, coordenadores municipais compartilharam experiências práticas, apontando avanços e desafios. Um dos destaques foi o município de Amambai, que utiliza ovitrampas desde 2011. A Coordenadora de Vigilância em Saúde, Sinthia Maciel Neves Jara, relatou que só em 2024, de janeiro a dezembro, foram coletados mais de 311 mil ovos de Aedes. Já nos primeiros seis meses deste ano, até a semana 26, já foram coletados mais de 270 mil ovos, impedindo sua eclosão e reduzindo o risco de surtos.

“A gente direciona as ações para os locais onde têm maior infestação do vetor, investiga o porquê desse alto índice de ovos de Aedes, faz a eliminação e o controle mecânico dos criadouros e, se necessário, realiza controle químico - que seria nossa última opção, e faz uma ação de combate em áreas que registraram notificações de arbovirores”, explicou.

O município de Caarapó, que iniciou a implantação das ovitrampas em 2023, também obteve resultados significativos com a retirada de mais de 20 mil ovos somente naquele ano; seguido de 76.746 ovos coletados por meio da instalação de 1.920 ovitrampas em 2024. Neste ano, foram coletados 38.469 ovos até o mês de final do mês de junho, contabilizando mais de 136 mil ovos do mosquito desde o início dos trabalhos.

Origem da transmissão

O Coordenador Municipal de Controle de Endemias de Caarapó, Ivo Benites, destacou que além dos números positivos da estratégia de vigilância entomológica desenvolvida na área urbana do município, a metodologia também permitiu identificar uma infestação do Aedes na comunidade indígena Tey’ikuê, onde antes se acreditava que os casos eram importados da área urbana ou de outras localidades.

“Em 2024, já havíamos notificado mais de 100 casos confirmados de dengue na região, além de alguns casos de chikungunya, e em 2025 também tivemos novas ocorrências. No entanto, a partir da instalação das ovitrampas, conseguimos confirmar que a infestação do mosquito Aedes aegypti ocorre na própria aldeia — ou seja, a transmissão é local. Esse diagnóstico foi possível graças aos dados coletados pelas armadilhas. A partir disso, deflagramos ações em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e SES, incluindo treinamentos e reforço na implantação do projeto. Já estamos em diálogo com a Coordenadoria Estadual de Vetores para intensificar as ações de controle na comunidade”, afirmou Benites.

Ele também ressaltou que o índice de positividade das armadilhas (que indica a proporção das ovitrampas que apresentaram ovos dentre as instaladas) no município chegou a 66,56%, com índice de densidade de ovos (quantidade média de ovos encontrados por armadilha positiva) de 60% — dados que evidenciam a necessidade contínua de ações integradas.

No município de Deodápolis, as ovitrampas estão em uso desde 2022 e também têm contribuído com o direcionamento das ações de vigilância. A coordenadora de controle de vetores, Juliane Santana Lopes, relatou que a ferramenta tem sido essencial para identificar áreas críticas e desenvolver estratégias localizadas.

“Tem sido um instrumento muito eficaz no nosso controle, pois a partir dele nós temos referência dos locais que precisam ser trabalhados de forma mais específica, com ações de educação em saúde, coleta e retirada de recipentes que acumulam água. Essa troca de experiências permite que a gente expanda os planos de ação e adeque à realidade municipal”, disse Juliane.

Ela também destacou a importância do mapa de calor como ferramenta mais eficiente que o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) para identificar e agir em áreas vulneráveis. “Foi notável na fala de muitos representantes a qualidade dos dados gerados pelas ovitrampas. O mapa de calor é um dispositivo de alerta preciso e mais eficaz do que o LIRAa, pois permite um direcionamento das ações em locais específicos, que apresenta maior densidade de ovos de Aedes. Já realizamos a instalação na sede do município e no distrito de Lagoa Bonita, e pretendemos expandir para os demais três distritos”, completou.

Monitoramento que gera ação e resultado

Além da troca de experiências, o evento também possibilitou o alinhamento entre as esferas municipal, estadual e federal, com a participação da Fiocruz e do Ministério da Saúde. Foram destacados também os apoios logísticos e estruturais, como a doação de veículos pelo Governo do Estado por meio da SES a municípios para o fortalecimento das equipes de campo.

Segundo os técnicos da SES, a metodologia das ovitrampas não apenas detecta precocemente a presença de ovos do vetor, como também permite avaliar o impacto das estratégias no âmbito de controle vetorial.

"A armadilha é um termômetro em tempo real. Diferente de outros índices utilizado no programa de controle arboviroses, ela dá a infestação atual e permite agir com rapidez”, enfatizou Paulo Silva, adiantando que a SES pretende expandir a iniciativa para mais municípios, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade à dengue, zika e chikungunya.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!