No Dia da Imunização, curso sobre vacina BCG destaca cobertura neonatal em Aquidauana

Em celebração ao Dia Nacional da Imunização, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), através da Coordenadoria de Imunização e da Escola Técnica do SUS (ETSUS) Professora Ena de Araújo Galvão, está realizando nesta segunda-feira (9) a segunda etapa do ‘Curso Híbrido de BCG’. A capacitação, que ocorre na Maternidade Cândido Mariano em Campo Grande, visa fortalecer a formação continuada de profissionais e, consequentemente, ampliar as coberturas vacinais em Mato Grosso do Sul.

O objetivo do curso é qualificar auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros do SUS para a correta aplicação da vacina BCG, seguindo as normas e procedimentos de vacinação estabelecidos. Essa iniciativa é fundamental para garantir que os recém-nascidos recebam a proteção essencial contra a tuberculose, reforçando a importância da vacinação logo nas primeiras horas de vida. A vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, é administrada em dose única, o mais precocemente possível após o nascimento, preferencialmente na maternidade.

O ‘Curso Híbrido de BCG’ foi ofertado aos profissionais enfermeiros que atuam em salas de vacina/imunização dos 79 municípios do estado e que, posteriormente, serão multiplicadores no território. Dividido em duas partes, sendo aulas teóricas – à distância – e práticas, na forma presencial, o curso totaliza 56 horas e fornece certificação aos alunos que concluírem as duas etapas.

“A realização deste curso sobre a vacina BCG, especialmente no Dia Nacional da Imunização, é de extrema importância. Em minha cidade, apenas duas unidades de saúde oferecem a BCG. Com este treinamento, poderei ampliar significativamente a oferta desse serviço à população da minha cidade. Como profissional de enfermagem do SUS, sinto-me muito feliz e gratificada em participar da promoção da saúde, especialmente no cuidado dessas vidas tão jovens. É um trabalho de grande responsabilidade e satisfação”, destaca a enfermeira Elizabeth Gonçalves, de Aquidauana.

Responsável pela Sala de Imunização da Maternidade Cândido Mariano, enfermeira Keila Lacerda, avalia que o curso é um passo essencial para garantir que a imunização contra a tuberculose seja realizada com eficácia e segurança. Nesse contexto, a colaboração entre o hospital e a SES é fundamental para que os profissionais possam aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.

“Vacinamos cerca de 600 crianças por mês com a BCG, e essa estatística abrange os bebês recém-nascidos e crianças de Campo Grande e do interior que também são vacinadas aqui e incluídas em nossos registros. Todo o processo é feito com a presença e consentimento dos pais. Desde a pandemia de Covid-19, registramos uma média de três recusas por mês para a vacina BCG. No entanto, é importante esclarecer que esses pais não recusam a vacina, eles optam por realizar primeiro o teste do pezinho e, após o resultado, buscam a vacinação na rede básica de saúde, não retornando mais conosco. Dessa forma, podemos afirmar que a vacinação com a BCG consegue abranger quase 100% dos recém-nascidos”, afirma a enfermeira

Conforme a gerente de Imunização da SES, Maristela Chamorro, profissionais de todos os municípios do Estado que atuam em salas de vacinação podem fazer o curso. “Nosso curso é oferecido em formato híbrido, combinando teoria online e prática presencial. Ele é destinado a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em salas de vacinação. Denominamos a vacina BCG de ‘ato de amor’ por ser a primeira vacina que a criança recebe. Também focamos no resgate da imunização, capacitando esses profissionais para fortalecer a cobertura vacinal”, ressalta a gerente de Imunização da SES.

A parte prática do ‘Curso Híbrido de BCG’, que tem duração de dois dias e carga horária de quatro horas diárias, acontece na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, e os alunos serão acompanhados por enfermeira supervisora vinculada à ETSUS. Em 2024, um total de 131 profissionais do SUS foram capacitados e qualificados no curso de Vacina BCG. Neste ano 40 alunos já concluíram o curso.

“Os participantes aprimoram suas técnicas de aplicação da vacina BCG, o que resulta em uma melhoria significativa na qualidade da assistência e na aplicação quando retornam aos seus municípios. Além disso, eles se tornam multiplicadores do conhecimento adquirido em suas comunidades de origem, ampliando o impacto positivo do treinamento”, enfatiza a enfermeira Suélen da Silva, professora do curso.

O aumento na cobertura vacinal é o resultado de um conjunto de ações estratégicas e uma delas é capacitar profissionais de sala de vacina da APS (Atenção Primária à Saúde) e da Vigilância Epidemiológica municipal e regional nos processos de aplicação e registro de vacinação, que atendam em salas de vacinas e maternidades, e por isso a importância e a necessidade de criar oportunidades permanentes de capacitação para atualização e aperfeiçoamento do trabalhador da sala de vacinação.

Cobertura Vacinal

Jhennifer Aparecida Gonçalves, mãe da pequena Lavínia, compartilhou a emoção e o alívio após a primeira vacina da filha, a BCG. Ela ressaltou a importância de todas as vacinas para o desenvolvimento e a saúde do bebê. “Sinto que agora ela tem uma proteção. Todas as vacinas são cruciais, e cada dose na vida do bebê é de extrema importância. Por isso, é fundamental que todas as mães sigam rigorosamente o calendário de vacinação”.

Jhennifer fez um apelo para que todas as mães sigam o calendário de vacinação de seus filhos. Sua convicção na importância da vacinação é pessoal. Durante a gravidez, ela precisou refazer todas as suas próprias vacinas. “Quando engravidei, precisei das minhas vacinas e percebi que as perdi. É essencial manter a carteirinha de vacinação em dia e com os registros corretos, já que precisei tomar todas doses e deixar atualizadas minhas vacinas. Agora, estamos todos protegidos”, ressalta

Segundo dados do RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) a cobertura vacinal da BCG em Mato Grosso do Sul de janeiro a março deste ano é de 90,07%. No ano passado, o Estado alcançou 104,81% de cobertura.

A vacina BCG é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose, e tem como alvo crianças na faixa etária de 0 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O esquema de vacinação é em dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.

Campanhas em 2024 ultrapassaram 263 mil doses aplicadas e ampliaram cobertura nos municípios

Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2024 com um aumento significativo na cobertura vacinal, resultado de estratégias promovidas pelo Governo do Estado, por meio da SES, através do Projeto MS Vacina Mais.

Uma das principais iniciativas foi a campanha estadual ‘MS Vacina Mais Plus’, que contou com um incentivo financeiro de R$ 1.935.000,00 para fortalecer as ações de imunização nos 79 municípios sul-mato-grossenses. A campanha, teve como objetivo aumentar a oferta de vacinação, especialmente com atividades extramuros – aquelas realizadas fora das unidades de saúde. Os recursos foram destinados ao custeio provisório das equipes de saúde e à execução de estratégias municipais, como a ampliação do acesso à vacinação em locais de grande circulação.

Além da campanha “MS Vacina Mais Plus”, outras ações já consolidadas, como “Aluno Imunizado” e “Cuidar de Quem Cuida”, contribuíram para o fortalecimento das ações de imunização ao longo do ano e, consequentemente, para aumento das coberturas vacinais. Ao todo, as campanhas somaram 263.837 doses de imunizantes aplicadas.

Com os esforços de 2024, o Estado avança na consolidação de políticas públicas voltadas à imunização e segue com o objetivo de ampliar ainda mais a cobertura vacinal e reforçar o compromisso com a saúde preventiva da população.

