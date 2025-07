Núcleo de Saúde atua na Puericultura no Recanto do Rio Miranda

Ação educativa para crianças / Divulgação

O Núcleo de Educação em Saúde participou, na manhã desta quarta-feira (30), de uma ação de puericultura no Assentamento Recanto do Rio Miranda, com foco na prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Durante a atividade, profissionais reforçaram orientações sobre os riscos da dengue, zika e chikungunya, destacando a importância da manutenção dos quintais limpos e da eliminação de possíveis criadouros do mosquito.