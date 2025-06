O Pantaneiro estará na Feira de Arte e Cultura do dia 6 na praça da Matriz 

População sempre prestigia a Feira de Arte e Cultura realizada na Praça da Igreja Matriz / (Foto Gabriela Bernardes/Prefeitura Aquidauana)

A partir das 17h30 da próxima sexta-feira, dia 6, representantes dos segmentos da história e cultura de Aquidauana, estarão participando da Feira de Arte e Cultura do município. O endereço é Praça da Igreja Matriz, localizada no quadrilátero das ruas XV de Novembro, Rua Coronel Joaquim Marques, Rua Dom pedro II e Rua Coronel Pedro Nunes.

A dupla Jonys e Edu estará animando os visitantes da Feira com eclético repertório. As barracas da gastronomia regional também estará oferecendo produtos alimentícios de sabores variados.

O Jornal O Pantaneiro vai participar da Feira com a apresentação de documentário sobre a história dos 60 anos semanário e apresentação de edições antigas. A Van adaptada para entrevistas nos bairros, também estará em exposição.

