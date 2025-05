Pacientes passam por atendimento pós-cirúrgico de catarata em Anastácio

. A parceria entre município e Estado tem viabilizado o acesso ao tratamento de forma gratuita / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (5), 44 pacientes que passaram por cirurgia de catarata no último dia 24 de abril retornaram ao Centro de Especialidades Médicas de Anastácio para o atendimento pós-operatório. A avaliação médica teve como objetivo garantir uma recuperação segura e eficaz, acompanhando o progresso dos pacientes após o procedimento.

As cirurgias fazem parte do projeto *MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila*, uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A ação visa reduzir a fila de espera por cirurgias oftalmológicas eletivas, além de melhorar a qualidade de vida da população atendida pelo SUS.

A catarata é uma das principais causas de perda de visão, especialmente em pessoas idosas, e a cirurgia representa um avanço importante na recuperação da autonomia e bem-estar dos pacientes. A parceria entre município e Estado tem viabilizado o acesso ao tratamento de forma gratuita, beneficiando quem mais precisa.

De acordo com a Secretaria de Saúde, novos procedimentos e atendimentos já estão sendo organizados dentro do cronograma do programa estadual.

