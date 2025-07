Painel para monitorar brucelose é inaugurado em MS

SES

O Governo do Estado disponibilizou neste mês o Painel Brucelose, ferramenta interativa voltada ao monitoramento integrado da brucelose no Estado, alinhada à abordagem de Saúde Única.

Disponível ao público, o painel reúne dados de casos em humanos e em animais, possibilitando a visualização do local e período, qualificando a tomada de decisão e as ações de vigilância de forma intersetorial.

Coordenadora de Saúde Única da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Danila Frias destaca que o impacto da tecnologia e do trabalho conjunto desenvolvido.

“Conseguimos integrar as variáveis mais importantes relacionadas ao agravo em um único ambiente, permitindo a identificação de áreas prioritárias e ações conjuntas de prevenção, vigilância e controle da brucelose em nosso território. Isso fortalece o compromisso do Estado com a abordagem de Saúde Única e com a saúde da nossa população”, explica.

Responsável pela brucelose animal na Iagro, Daniela Cazola reforça a relevância da ferramenta para o controle do agravo no rebanho sul-mato-grossense. “Ao reunir informações dos sistemas de saúde e defesa sanitária animal, o painel integrado amplia a capacidade de resposta das instituições e promove uma gestão mais eficiente da doença no Estado”, resume.

Para a gerente técnica das doenças de transmissão hídrica e alimentar da SES, Jacqueline Romero, é destaque o impacto do trabalho na vigilância em saúde.

“A brucelose é uma zoonose de relevância para a saúde pública que pode trazer complicações às pessoas e onerar o sistema público. Com o painel, conseguimos monitorar os casos humanos e relacioná-los com a situação nos animais, fortalecendo a resposta rápida e a articulação entre os setores”, adianta.

Tecnologia em Saúde

A iniciativa de MS é pioneira ao disponibilizar um painel integrado em Saúde Única, reunindo dados de saúde humana, animal e ambiental em um único ambiente para fortalecer a vigilância e a tomada de decisão no Estado.

A ferramenta foi coordenada e desenvolvida pela Coordenadoria de Saúde Única da SES, em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Coordenadoria de Saúde Ambiental e Toxicológica da secretaria; em conjunto com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

A Coordenadoria de Saúde Única da SES deverá conduzir os projetos de novos painéis integrados, ampliando o monitoramento de outros agravos relevantes para o território.

A ação está alinhada ao compromisso do Governo do Estado de promover estratégias de vigilância integrada, proteção da saúde pública e sustentabilidade do agronegócio, priorizando a saúde humana, animal e ambiental em sinergia.

